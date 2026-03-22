Milan, Franco Ordine analizza il rendimento della squadra

Franco Ordine, un giornalista che segue il Milan da molto tempo, ha parlato oggi sul Corriere dello Sport riguardo alla situazione attuale dei rossoneri nel corso di questo fine febbraio e marzo. Ha dichiarato: “Per comprendere ciò che sta avvenendo al Milan in questo mese di marzo, è necessario raccogliere i noti indizi. Collegare l’esibizione di ieri sera contro il Torino con il primo tempo di Roma contro la Lazio e, infine, il viaggio a Cremona finito positivamente in zona Milan, per poi tornare indietro evocando l’incontro casalingo contro il Parma”.
Franco Ordine prosegue evidenziando un’eccezione nel recente calendario e un elemento di comune in alcune partite difficili: “È vero: nel mezzo c’è il derby contro l’Inter, che è stato vinto per la seconda volta di fila in questa stagione, e che ha costituito l’eccezione alla norma. Le partite menzionate hanno un minimo comune denominatore: vale a dire un primo tempo caratterizzato da vari errori tecnici, posizioni in campo non rispettate e qualche prestazione scesa al di sotto degli standard abituali degli scorsi mesi”.
Questo è ciò che è successo anche nella gara di ieri in cui il Milan ha approcciato molto bene portandosi davanti nel punteggio ma poi ha subito una battuta d’arresto piena di errori e distrazioni. Una vera e propria altalena che testimonia come la squadra sia in deficit di energie per controllare le gare come vorrebbe il tecnico Max Allegri. In un’epoca in cui anche la classe arbitrale è un mistero per tutti, il Milan deve tornare ad essere compatto e organizzato per affrontare il mese d’Aprile con la giusta mentalità.