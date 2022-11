Milan, oggi tocca a Francia e Danimarca. Theo e Giroud a riposo? E Kjaer?

Fiato sospeso per Simon Kjaer, ancora non al meglio. La Danimarca oggi si gioca il passaggio agli Ottavi. La Francia invece già qualificata

Redazione Il Milanista

Con la Francia già qualificata da qualche giorno, il ct Didier Deschamps probabilmente terrà a riposo Olivier Giroud. Qualche dubbio in più invece per l'altro giocatore del Milan, Theo Hernandez, che potrebbe comunque scendere in campo dal 1' anche oggi.

La Danimarca di Simon Kjaer invece ancora lotta per la qualificazione e probabilmente dovrà rinunciare di nuovo al difensore rossonero. Lo stesso Kjaer ha affermato "Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il nostro c.t. ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano". E poi si è espresso sul rinnovo di Giroud: "Se Oli rinnoverà con il Milan? Non ne abbiamo parlato ma dai, io penso proprio che Olivier resti con noi anche nella prossima stagione".

Le condizioni fisiche del danese non sono al top. Sempre problemi al crociato anteriore del ginocchio sinistro che non gli lascia tregua. a preoccupazione ora è per un problema muscolare che gli ha fatto saltare il match con la Francia. In dubbio per la partita di oggi, fondamentale per la Danimarca, che affronterà alle h 16.00 (orario italiano) gli australiani, al momento 2° a 3 punti nel Gruppo D.