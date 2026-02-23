Milan, Florenzi: “Scudetto? Siamo molto vicini…” Le parole

Alessandro Florenzi ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Parma per 0 a 1 parlando di cosa può cambiare per lo Scudetto

Alessandro Florenzi, ex atleta del Milan e attuale commentatore di Sky Sport 24, dopo la partita tra Milan e Parma terminata 0-1, ha preso la parola per esprimere le sue opinioni sulla situazione attuale della classifica, con l’Inter in vantaggio di 10 punti.

“Scudetto già deciso? La matematica non lo conferma, ma ritengo che l’Inter sia in una posizione migliore: la loro vittoria a Lecce passa inosservata, poiché giocare in Champions il mercoledì complica le cose quando si va a disputare partite su questi campi. Il campionato non è ancora chiuso, ma a mio avviso siamo molto vicini alla conclusione”.