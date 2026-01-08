Milan, Parla Florenzi: “Ibra? Fa la differenza…” Le parole

L'ex terzino rossonero ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato il suo vecchio Milan e alcuni suoi ex compagni

Nell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha partecipato l’ex terzino del Milan Alessandro Florenzi, il quale ha discusso della sua esperienza con la squadra. Ecco cosa ha detto:

Com’è il Milan che hai incontrato sotto la guida di Pioli?

“Era il Milan di Zlatan, con Giroud al suo fianco. Ibra fa la differenza, alza il livello in ogni aspetto: mentale, fisico e tecnico; se commettevi un errore, finivi nei guai. Ti racconto un episodio, credo di aver conquistato Zlatan perché a lui piace competere ed è proprio in quella dimensione che si sente a suo agio. Una volta, mi ha fatto un assist con il tacco durante un allenamento e mi ha fissato. Io gli ho chiesto ‘Cosa guardi? ‘, e lui ha replicato ‘Non hai notato che assist ti ho dato? ‘ A quel punto io ho risposto ‘Per me queste giocate sono abituali’. Da lì è iniziata una sorta di competizione che si è chiusa con il fatto che ‘Con Zlatan hai vinto lo scudetto’, quindi alla fine ha avuto la meglio lui. “

Ti ha mai rimproverato Ibra in modo significativo?

“Di tanto in tanto prendeva la parola ed era sempre molto incisivo. Lo faceva anche l’anno scorso quando era dirigente. In quelle occasioni, entrava in modo deciso. Si sentiva l’impatto; è importante sapere come interpretarlo e gestirlo, perché molti giovani possono non essere pronti a comprende. Nella stagione dello scudetto, c’era una combinazione perfetta: io, Kjaer, Ibra, Giroud, oltre a Leao, Theo e Calabria. Quando Zlatan parlava e certe cose non venivano comprese, gli altri intervenivano per farglielo capire. Infatti, Kjaer parlava inglese e francese, Giroud francese, e io italiano. Così si crea un gruppo, quando ci sono giovani e più esperti che si integrano. “