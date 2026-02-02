Milan, Ufficiale! Cissè ha firmato in rossonero: le ultime

Il club rossonero ha ufficializzato Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006: ecco i dettagli sulla firma

AC Milan annuncia di aver acquistato definitivamente dall’Hellas Verona i diritti sul calciatore Alphadjo Cissè. Nel contempo, il centrocampista del 2006 continuerà la sua carriera all’US Catanzaro in prestito fino alla fine dell’attuale stagione.

Cresciuto a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè ha sviluppato le sue capacità nei settori giovanili del Giorgione e dell’Hellas Verona, squadra con cui è diventato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. La stagione 2023/24 ha segnato il suo definitivo affermarsi: ha messo a segno 16 reti con la squadra Primavera e ha debuttato in Serie A nel maggio 2024.

Durante questa stagione, l’esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B si sta rivelando un passo rilevante nella sua evoluzione. Fino ad ora, Cissè ha disputato 21 partite e segnato 6 gol, mostrando abilità tecniche, carattere e la capacità di fare la differenza anche nel professionismo.

A ulteriore conferma della sua continua crescita, la convocazione in Nazionale Under 21 è un importante riconoscimento: dopo aver giocato con le selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 – categoria nella quale aveva già trovato la rete – Cissè ha ottenuto due presenze con l’Under 21.