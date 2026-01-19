Milan News – Riposo meritato fino a mercoledì

Allegri approfitta dell'assenza di coppe europee e concede un buon riposo ai ragazzi: gli allenamenti riprenderanno mercoledì

Con la vittoria ottenuta a San Siro contro il Lecce, arrivata ieri sera con un punteggio di 1-0 grazie al gol inaugurale di Niclas Fullkrug indossando la maglia rossonera, il Milan ha messo fine a una serie di partite ravvicinate che ha contraddistinto l’inizio del 2026: dal 2 gennaio, in seguito al trionfo contro il Cagliari, fino a ieri 18 gennaio, il Diavolo ha disputato cinque incontri in soli 16 giorni.

Questa rappresenta una novità assoluta per una stagione priva di impegni nelle competizioni europee: una volta riprese, ci sarà anche di nuovo una settimana intensa per la squadra di Allegri.

Questa situazione rappresenta un’opportunità e un vantaggio da sfruttare al massimo, date le sfortunate circostanze della scorsa stagione, quando il club non si è qualificato per nessun torneo internazionale. Per questo, poiché si prospettano tre trasferte difficili di seguito (Roma, Bologna e Pisa), il mister Allegri ha optato per concedere due giorni di riposo oggi e domani: la ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo di Milanello, in vista della sfida in trasferta all’Olimpico, è programmata per mercoledì pomeriggio.