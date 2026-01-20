Milan, Guai per Gasperini: un top si ferma per 20 giorni

Adesso è arrivata l'ufficialità per un top della difesa della Roma che non ci sarà contro il Milan nel prossimo turno

Giungono notizie in vista della gara tra Roma e Milan. I giallorossi non potranno contare su un top della difesa né per la partita contro lo Stoccarda né contro i rossoneri (e forse anche altre).

Mario Hermoso si ferma a Roma. Il difensore ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo della partita contro il Torino, e gli accertamenti effettuati oggi hanno rivelato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, che è il flessore dell’anca. Il calciatore dovrà rimanere inattivo per 20 giorni.

Gasperini dovrà valutare attentamente chi potrà sostituire Hermoso nelle prossime sfide. Contro il Milan ogni minimo dettaglio sarà importante per determinare una gara dal valore molto alto.