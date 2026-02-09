Milan, Scalpita Athekame per la fascia destra: il punto

L'esterno destro del Milan potrebbe essere chiamato in causa venerdì contro il Pisa dal momento che Saelemaekers deve recuperare

La partita contro il Pisa si avvicina sempre di più. Il lungo riposo del Milan deve ancora essere sfruttato a dovere soprattutto per recuperare i vari infortunati. In particolare Alexis Saelemaekers oggi ha continuato a svolgere ulteriori esami per verificare il suo affaticamento.

Allegri prepara il piano e questo vedrebbe Athekame. L’esterno destro è già sceso in campo nello scorso turno contro il Bologna. Il mister si fida di lui per la gara contro il Pisa. Le altre squadre macinano punti pertanto all’Arena Garibaldi non sarà una partita semplice.

Con Athekame in campo, Allegri dovrebbe mantenere la sua difesa a 3 in modo da poter coprire meglio gli spazi e offrire maggior libertà in fase offensiva al giovane esterno.