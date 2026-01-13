Verso Como-Milan| Fabregas studia la formazione “anti-diavolo”

Fabregas reintegra Ramon dopo la sua sospensione e lo posiziona al centro della difesa accanto a Diego Carlos. I terzini Van der Brempt e Moreno completano la difesa, con quest’ultimo in competizione con Valle per un posto. Perrone è sicuro di partire titolare a centrocampo; al suo fianco c’è una sfida tra Da Cunha e Caqueret, con il primo leggermente avvantaggiato.
Vojvoda giocherà come esterno alto in una trequarti formata da Nico Paz e Jesus Rodriguez. Senza il ritorno di Morata, l’allenatore affiderà di nuovo l’attacco a Douvikas.
COMO (4-2-3-1): Butez: Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.
Allenatore: Cesc Fabregas