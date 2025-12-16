F.Galli: “Bisogna dare meriti a Bartesaghi e a chi lo ha seguito”

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera in cui ha parlato dell'esterno rossonero Davide Bartesaghi

Filippo Galli ha parlato a Radio Rossonera in merito a Davide Bartesaghi:

“Bisogna dare meriti a questo ragazzo per il suo percorso di crescita, insieme a chi lo ha seguito. Ha saputo continuare in una crescita costante, una rarità. Mi sembra che sia un giocatore molto lineare, e non è una cosa negativa. Sta facendo cose egregie e potrebbe anche diventare braccetto di sinistra. Dobbiamo dare atto a questo ragazzo di essere cresciuto, che è una delle qualità più importanti per accrescere questo tipo di talento”.