Europa League, verso Milan-Sparta Praga: i precedenti con l’arbitro Özkahya

Milan-Sparta Praga: i precedenti con l'arbitro Özkahya

MILANO – Il turco Halis Özkahya sarà l’arbitro di Milan–Sparta Praga, partita in programma oggi alle 18.55 al Meazza e valida per il Gruppo H di Europa League; il direttore di gara sarà coadiuvato dai tre connazionali Ersoky e Satman guardalinee, quarto uomo Ulusoy.

Un solo precedente da Özkahya e il Milan risalente al preliminare di Europa League della stagione 2017/18 che vide i rossoneri imporsi in casa del Craiova per 1-0. Uno anche il precedente con lo Sparta Praga, anche in questo caso una vittoria, nel 4-2 dei padroni di casa contro il Malmo.