Europa League, le probabili formazioni di Shamrock Rovers-Milan [in aggiornamento]

Europa League, le probabili formazioni di Shamrock Rovers-Milan

MILANO – Comincia oggi ufficialmente la stagione 2020-2021 per il Milan. I rossoneri, alle 20, sfideranno lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League: chi vince, in gara secca, approda al round successivo. Ecco le probabili formazioni del match in Irlanda:

Qui Shamrock Rovers

Mister Bradley, per questo scontro storico, si affiderà alla migliore formazione possibile e ad un solido e consolidato 4-4-2, anche se nelle ultime ore sta prendendo piede del 3-4-3. Il bomber O’Neill agirà assieme al giocatore più tecnico della squadra, Greene, cercando di mettere in difficoltà sul fisico la difesa rossonera. SHAMROCK ROVERS (4-4-2) | Mannus; Scales, Lopes, Lafferty, Grace; Byrne, Finn, McEneff, O’Neill; Greene, Burke. All. Bradley

Qui Milan

Senza Paquetà, fuori per scelta tecnica, Romagnoli e Leao, ancora ai box, e Rebic, squalificato, Pioli ritrova Ibrahimovic dal primo minuto. Per il resto solito 11, con Gabbia che affiancherà Kjaer al centro della difesa e Salemaekers che agirà a sinistra nel tridente alle spalle dello svedese. In panchina Diaz e Tonali. MILAN (4-2-3-1) | G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli