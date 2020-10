Europa League, le probabili formazioni di Rio Ave-Milan [in aggiornamento]

Europa League, le probabili formazioni di Rio Ave-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Rio Ave-Milan, sfida valida per il playoff di Europa League ed in programma oggi alle 21 in Portogallo.

Qui Rio Ave, le ultime I portoghesi partono senza nulla da perdere e con una formazione speculare a quella dei rossoneri. Il 4-2-3-1 di Mario Silva prevede il tridente tutto tecnica e fantasia, formato da Piazon, Geraldes e Mané, alle spalle di Moreira. Per il resto nessuna defezione: confermata la formazione che ha battuto il Besiktas.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Pedro Amaral; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Geraldes, Carlos Mané; Moreira.

Qui Milan, le ultime

Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic, Romagnoli, Rebic, Conti e Musacchio. Difesa, dunque, confermata, con il rientro di Bennacer in mediana al fianco di Kessie; ballottaggi sugli esterni del tridente, con Castillejo e Saelemaekers favoriti su Brahim Diaz che potrebbe fare sia uno che l’altro ruolo. Punta centrale Lorenzo Colombo, con Leao pedina a gara in corso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.