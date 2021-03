Europa League, le probabili formazioni di Manchester Utd-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Manchester United-Milan, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League ed in programma oggi alle 18:55 all’Old Trafford. La gara sarà diretta dal signor Slavko Vincic dalla Slovenia, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, il quarto uomo sarà Matej Juc. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, assistente VAR lo sloveno Jure Praprotnik.

Assenti importanti anche nel Manchester Utd

Se il Milan fa la conta delle tantissime assenze, il Manchester United non se la passa molto meglio. Come annunciato da Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa, infatti, i Red Devils dovranno fare a meno di “David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson, Cavani forse. Rashord, no”.

Nonostante i forfait alla fine il norvegese dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1. Henderson tra i pali. In difesa ci sarà un piccolo turnover con Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof e l’ex Porto Alex Telles. La coppia di mediani sarà composta dal brasiliano Fred e dallo scozzese McTominay. In attacco spazio a Martial e alle spalle del francese agiranno James, Bruno Fernandes e Greenwood.