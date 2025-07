Estupiñán è rossonero: trovato il sostituto di Theo Hernandez

Il Milan chiude per Pervis Estupiñán: accordo col Brighton per 17 milioni più bonus. Il terzino sinistro prenderà il posto di Theo Hernandez.

Il Milan ha finalmente trovato il successore di Theo Hernandez sulla fascia sinistra: l’accordo con il Brighton per Pervis Estupiñán è stato infatti raggiunto nella serata di ieri per circa 17 milioni più 2 di bonus. Il giocatore è atteso tra oggi e domani a Milano per svolgere le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Firmerà un contratto di 4 anni, con opzione per un’ulteriore stagione.

Un rinforzo pronto subito

Con quest’affare, il Milan si assicura un giocatore già pronto per essere titolare a una cifra più che giusta. Estupiñán, ecuadoriano classe 1997, arriva dopo tre stagioni in Premier League, durante le quali si è messo in luce come terzino dalle grandi capacità di spinta. Estupiñán ha accettato molto volentieri la destinazione rossonera e, insieme al suo agente Jorge Mendes, ha contribuito a far sì che la trattativa si chiudesse rapidamente, così da poter sbrigare al più presto la parte burocratica e raggiungere il resto della squadra in tournée.