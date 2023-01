Milan, per l’estate i rossoneri puntano Niccolò Zaniolo

Verosimilmente la dirigenza rossonera non farà manovre in entrata a gennaio. Maldinie Massara però iniziano a sbirciare in vista della prossima finestra di mercato estiva. E il nome da un po' di moda dalle parti di Via Aldo Rossi è quello del giallorosso Niccolò Zaniolo. Il giocatore non si sa ancora se rinnoverà il contratto con i giallorossi in scadenza tra un anno e mezzo. Nelle prossime settimane è previsto un summit con la dirigenza giallorossa. E il Milan resta vigile e segue la vicenda da lontano per provare eventualmente ad inserirsi nella trattativa. La società rossonera sarebbe interessata a lui per rinforzare la fascia destra. Altro nome caldo per i rossoneri è quello del marocchino del Chelsea Hakim Ziyech che con ogni probabilità lascerà i Blues. Per Ziyech però -nonostante un valore abbastanza contenuto- il problema resta quello dell'ingaggio.