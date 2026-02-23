Milan, Obiettivo? Essere nei primi 4

Dopo la sconfitta di ieri, il percorso del Milan sembra essere chiaro: l'obiettivo deve essere il piazzamento in UCL

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Parma

“Ora, per il Milan, si rende necessario adottare il mantra di Max Allegri, il quale è ben consapevole delle potenzialità reali della sua squadra: è meglio che i rossoneri prestino attenzione perché l’Inter, distante dieci punti, è in una posizione tranquilla per puntare allo scudetto. È vero: la sconfitta del Napoli, anch’essa molto discussa per il controverso gol del 2 a 0 annullato a Antonio Conte, insieme a quella di sabato della Juve contro il Como ha mantenuto il distacco di 8 punti sulla quinta classificata. Tuttavia, ora che ci sono ancora 12 partite da giocare e con 3 sfide decisive in arrivo (Inter, Juve e Atalanta), sarebbe opportuno fare attenzione alla classifica del secondo posto, che non è più così sicura. La seconda sconfitta di questa stagione, aggravata da troppi pareggi (ben 9 finora), segna anche la seconda volta in cui l’attacco del Milan non segna.”

“Era già accaduto a Torino contro la Juve (5 ottobre 2025), ma in quel caso Allegri lamentò il rigore fallito da Pulisic («gli ho detto: tira di piatto» disse) e un paio di ottime occasioni avute da Leao, che già mostrava i primi segnali di una fastidiosa pubalgia. A qualche mese di distanza, lo zero in termini offensivi, nonostante il numero di tiri verso la porta, col Parma ha spiegazioni diverse.”