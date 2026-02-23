Milan, Obiettivo? Essere nei primi 4

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Parma
“Ora, per il Milan, si rende necessario adottare il mantra di Max Allegri, il quale è ben consapevole delle potenzialità reali della sua squadra: è meglio che i rossoneri prestino attenzione perché l’Inter, distante dieci punti, è in una posizione tranquilla per puntare allo scudetto. È vero: la sconfitta del Napoli, anch’essa molto discussa per il controverso gol del 2 a 0 annullato a Antonio Conte, insieme a quella di sabato della Juve contro il Como ha mantenuto il distacco di 8 punti sulla quinta classificata. Tuttavia, ora che ci sono ancora 12 partite da giocare e con 3 sfide decisive in arrivo (Inter, Juve e Atalanta), sarebbe opportuno fare attenzione alla classifica del secondo posto, che non è più così sicura. La seconda sconfitta di questa stagione, aggravata da troppi pareggi (ben 9 finora), segna anche la seconda volta in cui l’attacco del Milan non segna.”
“Era già accaduto a Torino contro la Juve (5 ottobre 2025), ma in quel caso Allegri lamentò il rigore fallito da Pulisic («gli ho detto: tira di piatto» disse) e un paio di ottime occasioni avute da Leao, che già mostrava i primi segnali di una fastidiosa pubalgia. A qualche mese di distanza, lo zero in termini offensivi, nonostante il numero di tiri verso la porta, col Parma ha spiegazioni diverse.”