Milan, Rabiot è la 21’espulsione dal 2021 ad oggi: i dati

Un dato molto particolare mette il Milan al primo posto tra le squadre italiane per numero di espulsioni dal 2021 ad oggi

Questa sera, nella partita contro il Como, Massimiliano Allegri non potrà contare su Adrien Rabiot, espulso (per doppio giallo) venerdì scorso contro il Pisa e squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Per Rabiot si tratta del 21° cartellino rosso ricevuto dal Milan in Serie A a partire dalla stagione 2021-2022: solo la Lazio ha registrato un numero maggiore di espulsioni rispetto al Diavolo, con 26, mentre il Bologna ha totalizzato 21 espulsioni come i rossoneri.

Analizzando le altre squadre della massima serie italiana, la Roma ha collezionato 17 espulsioni, la Juventus e la Fiorentina 15, il Napoli 11, l’Atalanta 10, mentre l’Inter ha visto solo 5 giocatori esser espulsi.