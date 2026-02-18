Milan, Rabiot è la 21’espulsione dal 2021 ad oggi: i dati

Questa sera, nella partita contro il Como, Massimiliano Allegri non potrà contare su Adrien Rabiot, espulso (per doppio giallo) venerdì scorso contro il Pisa e squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Per Rabiot si tratta del 21° cartellino rosso ricevuto dal Milan in Serie A a partire dalla stagione 2021-2022: solo la Lazio ha registrato un numero maggiore di espulsioni rispetto al Diavolo, con 26, mentre il Bologna ha totalizzato 21 espulsioni come i rossoneri.
Analizzando le altre squadre della massima serie italiana, la Roma ha collezionato 17 espulsioni, la Juventus e la Fiorentina 15, il Napoli 11, l’Atalanta 10, mentre l’Inter ha visto solo 5 giocatori esser espulsi.