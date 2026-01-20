Milan, il 20 Gennaio dei ricordi: l’esordio di Paolo Maldini

La più longeva leggenda del calcio italiano esordiva in questa data nel 1985 indossando la maglia dei rossoneri

Il 20 gennaio 1985, durante il match Udinese-Milan, valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, Paolo Maldini ha fatto il suo debutto ufficiale con la squadra rossonera: il difensore è entrato in campo al 46′ al posto di Battistini.

Chi avrebbe mai sospettato che da quell’esordio sarebbe nata la bandiera più longeva del Milan nonché una leggenda calcistica che avrebbe dominato negli anni a seguire sia sul panorama italiano che in quello europeo.

Il riepilogo del match:

UDINESE-MILAN 1-1

Gol: 11′ Selvaggi, 63′ Hateley

UDINESE: Brini, Galparoli, Cattaneo, Gerolin, Edinho, Tesser, Mauro (74′ Papais), Miano, Selvaggi, Criscimanni, Carnevale – Allenatore: Vinicio

MILAN: Terraneo, Baresi, F. Galli, Russo, Di Bartolomei, Evani, Verza, Battistini (46′ P. Maldini), Hateley, Incocciati, Manzo – Allenatore: Liedholm

Arbitro: Pezzella