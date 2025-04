Milan News – Esonero Conceicao, colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

Il Milan è chiamato a chiudere degnamente questa stagione complicata, cercando di puntare forte sugli ultimi obiettivi rimasti a disposizione: la qualificazione in Europa - con il sogno Champions ormai lontanissimo - e soprattutto la Coppa Italia. A prescindere da come andrà a finire, però, una cosa sembra ormai certa: Sergio Conceicao non ha più chance di tenersi stretto la panchina rossonera. Il divorzio alla fine di questa stagione non è più un'ipotesi, ma praticamente una realtà consolidata.