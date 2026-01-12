Milan, Pavlovic salta il Como? Gli esiti dei primi esami

Il centrale dei rossoneri è stato esaminato dopo la botta con Comuzzo nella gara di ieri: a rischio la gara con il Como

Strahinja Pavlovic è ritornato a Milano da Firenze con un incremento di 10 punti rispetto alla sua partenza di sabato. Purtroppo, solo uno di questi è stato guadagnato sul campo, mentre gli altri sono stati applicati sulla sua fronte dopo un violento scontro di gioco con Pietro Comuzzo, che ha suscitato preoccupazione, tanto da richiedere inizialmente l’intervento della barella.

Avendo avuto la peggio nel contrasto, Pavlovic è stato rapidamente trasportato in ospedale, dove, per fortuna, tutti gli esami effettuati hanno avuto un buon esito. Il difensore serbo è stato curato dai medici, i quali gli hanno lasciato un bel “regalo”. La Gazzetta dello Sport che oggi ha riportato il titolo: “Pavlovic con nove punti di sutura”.

In queste condizioni si dovrà valutare se Pavlovic potrà giocare la gara contro il Como in programma per il 15 Gennaio. Allegri osserverà la situazione nei prossimi giorni e vedremo quale sarà la decisione finale del tecnico livornese