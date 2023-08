ESCLUSIVA Milan / Teotino: “Arriverà una prima punta. Su Lukaku vi dico che…”

Abbiamo intervistato in esclusiva Gianfranco Teotino, giornalista e saggista, per parlare dell'attualità e del mercato del Milan

Redazione Il Milanista

In merito all’attualità in chiave Milan, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Gianfranco Teotino, giornalista e saggista.

A tuo avviso il Milan potrebbe acquistare Lukaku?

“Io credo che il Milan potrebbe acquistare un altro attaccante, perché lo cercano. Ma non penso che i rossoneri prenderanno Lukaku…”.

Per quali ragioni?

“Perché stona ed è in controtendenza rispetto alle politiche del nuovo corso del club”.

Ovvero?

“Ragazzi, analizziamo il mercato del Milan. Sono stati presi giocatori con età media di 25-26 anni, senza piegarsi a ingaggi spropositati. Il belga, in tal senso, stonerebbe. Quindi credo che il Milan prenderà un’altra prima punta, ma non sarà Lukaku”.

Il Diavolo ha compiuto un’autentica rivoluzione. Che tipo di stagione bisogna aspettarsi?

“Non sarà di transizione. È vero, contro il Bologna era soltanto la prima partita. Però mi sembra che, con l’amalgama tecnica, Pioli sia un passo avanti nettamente. Il tecnico rossonero è tutto fuorché uno sprovveduto. Ha sempre una soluzione nuova dietro l’angolo”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“Per me se la giocano Milan, Juve e Napoli. Non le vedo, per valore e organico, tanto distanti tra loro. I rossoneri, per i grandi investimenti fatti, si candidano prepotentemente in pole per il titolo”.

In Champions invece?

“Su quel fronte, credo che sarà una stagione più “esplorativa” per il Milan. È vero che i rossoneri si sono rafforzati, però anche le altre big europee hanno calato assi non da poco. Occorrerà come annata di esperienza per i giocatori più giovani”. Intanto, parlando di mercato, grande attenzione. Follia Lukaku: sta circolando una voce clamorosa dall'UK! <<<