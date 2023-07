ESCLUSIVA MILAN / Novellino: “Un altro attaccante dopo Okafor. Su De Ketelaere vi dico…”

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Walter Novellino, allenatore ed ex calciatore del Milan tra il 1978 e il 1982

Redazione Il Milanista

In merito all’attualità in chiave rossonera, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Walter Novellino, pilastro del Milan tra il 1978 e il 1982.

Tra i tanti colpi in entrata del Milan, qual è quello che da cui ti aspetti qualcosa in più, che - a tuo avviso - ha anche una maggiore aderenza con il nostro campionato?

“Secondo me Loftus-Cheek. In ogni caso, c’è da dire una cosa…”

Ossia?

“A parte con Maldini, il Milan non ha sbagliato nulla sul mercato. Ha individuato una strada ben precisa: puntare su calciatori di spessore internazionale giovani e andare avanti con convinzione. È la strada che scelgono tutti i club vincenti”.

Secondo te il mercato del Milan è finito qui?

“No, secondo me ci sono ancora delle sorprese in serbo. Oltre a Okafor, per me i rossoneri faranno un altro attaccante. Del resto Pioli lo ha detto: vuole un giocatore doppio per ruolo”.

Come agiresti nei confronti di De Ketelaere? Lo terresti o lo daresti via?

“Io non capisco come mai noi italiani abbiamo tutta questa fretta di volere tutto subito. De Ketelaere ha bisogno di tempo. Io lo terrei al Milan. Questo ragazzo ha un talento notevole”.

I rossoneri possono competere per lo scudetto?

“Certamente sì, anche se la concorrenza è significativa. Per me il Napoli, di diritto, è la favorita. Per il resto sono le solite, tra cui anche il Milan”.