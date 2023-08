ESCLUSIVA MILAN / Cardone: “Gran mercato, ma manca una punta. CDK? Propongo uno scambio…”

La nostra redazione ha contattato in esclusiva Giuseppe Cardone, calciatore del Milan tra il 1997 e il 1999

Il mercato del Milan e l’aria che si respira fronte rossonero. In merito a ciò, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone , calciatore del Diavolo tra il 1997 e il 1999.

Ti aspettavi tanto movimento in entrata da parte del Milan sul mercato?

“Sono rimasto piacevolmente stupito. Tutti grandi calciatori. Penso che i rossoneri possano puntare in alto. Ma, da tifoso, tocco ferro!”.

“Spero che il Milan non si fermi qui e prenda un’altra punta. Bene Okafor e Giroud, ma - per me - serve anche altro”.