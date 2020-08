ESCLUSIVA – Bakayoko al Milan, trattativa col Chelsea avviata: i dettagli

Bakayoko al Milan, trattativa col Chelsea avviata

MILANO – Secondo quanto appreso dalla redazione de ilMilanista.it, il Milan avrebbe attivato (tramite un intermediario, segnala Gianluca Di Marzio a SkySport) i contatti con il Chelsea per riportare Tiemouè Bakayoko in rossonero. Si tratta sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto a 25, nonostante il Milan non sembri intenzionato a salire sopra ai 20; a far da discrimine nella trattative la volontà del centrocampista francese che avrebbe già trovato l’accordo con il club di via Aldo Rossi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live