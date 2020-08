Calciomercato Milan, Pioli sa cosa vuole: ecco il jolly da 20 milioni!

Calciomercato Milan, ecco il jolly per Pioli

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo aver concluso in maniera sontuosa la stagione, il tecnico Pioli si prepara ad affrontare il nuovo anno con obiettivi sempre più ambiziosi in testa. Per raggiungere i traguardi prefissati, l’allenatore del Milan chiede un calciomercato che soddisfi le sue esigenze. In particolare c’è una zona del campo nella quale vorrebbe un’acquisto di grande qualità e in queste ore è uscito un nome nuovo: un jolly a sorpresa che interessa anche altre squadre di Serie A >>>CONTINUA A LEGGERE