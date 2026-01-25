Roma-Milan | Allegri: “Abbiamo commesso errori nel..” Le parole

Il tecnico livornese ha rilasciato alcune dichiarazioni nella fase post partita con la Roma

Massimiliano Allegri, il tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio 1-1 contro la Roma. Ecco le sue parole integrali.

Come interpreta questo pareggio?

“All’inizio abbiamo svolto bene i primi 7/8 minuti, creando delle situazioni in cui avremmo potuto fare di più. Successivamente la Roma ha iniziato a giocare e noi abbiamo commesso alcuni errori nelle giocate verticali, su cui loro sono molto esperti, e arrivavano sempre prima nelle seconde palle. Maignan è stato fondamentale per noi in quella fase. Nella ripresa le cose sono cambiate: abbiamo gestito meglio il gioco, mentre la loro prestazione è calata. Torniamo a casa con un buon risultato, ottenere un 1-1 a Roma in questo punto della stagione è molto significativo: abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a 4 punti di distanza. “

Il primo tempo difficile sta diventando una consuetudine?

“Hanno esercitato una forte pressione, ci sono sempre squadre che premono di più e altre di meno: nel secondo tempo siamo stati più incisivi. Per affrontare un pressing come il loro, è necessario giocare con triangoli più ampi, cosa che abbiamo fatto meglio nella seconda frazione di gioco. Abbiamo creato tre o quattro occasioni partendo dalla nostra uscita palla. Serviva maggiore ordine, ma spesso lasciavamo Gabbia in situazioni di uno contro uno. Anche se eravamo in vantaggio e avevamo difeso bene, nel calcio può succedere che, quando sembra che tutto vada per il verso giusto, concediamo un rigore”.

Troppi errori tecnici?

“Nella prima metà della partita sì, abbiamo commesso quattro errori sulla destra. Nel secondo tempo ci sono state delle opportunità favorevoli, anche dopo il primo gol, in cui sembrava più semplice per noi fare il secondo piuttosto che subire il pareggio. “

Adesso la squadra è più competitiva, soprattutto in attacco? Un’opinione sui singoli?

“Tutti e quattro sono calciatori significativi. Nel momento delle sostituzioni, Leao e Nkunku stavano migliorando: ma avevo bisogno di un giocatore in grado di saltare e della grinta di Pulisic che avrebbe potuto chiudere il match. Poi, come al solito, ciò che penso non sempre si realizza. . . “