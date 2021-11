News Milan | Erede Kessie: Adli, Kamara e un terzo incomodo niente male

Mentre la stagione avanza, il mercato si avvicina. Gennaio non è più così lontano e allo stesso modo giugno, con i suoi contratti in scadenza, appare sempre più vicino.

In casa rossonera c'è un calciatore su tutti che rischia di andare in scadenza nei prossimi mesi. Se ne parla da tempo, anche a causa di prestazioni non sempre all'altezza. Si tratta di Franck Kessie, destinato quasi certamente all'addio tant'è che il Milan sta vagliando varie piste per sostituire la diga ivoriana. Non solo i classici nomi di Adli e di Kamara, ma anche qualche profilo a sorpresa. E' proprio notizia di questi minuti, l'interessamento per un centrocampista che sta incantando sui campi della Serie A<<<