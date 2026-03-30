Milan, Carlo Ancelotti elogia Luka Modric

L'attuale commissario tecnico del Brasile ha ripercorso in breve l'avventura assieme a Luka Modric ai tempi del Real Madrid

Nella notte italiana che intercorre tra martedì e mercoledì, Orlando, in Florida, ospiterà un’amichevole di prestigio tra Brasile e Croazia. Questo incontro vedrà confrontarsi due esperti del calcio, uno sulla panchina e l’altro in campo, amici di vecchia data con una storia condivisa nel club rossonero. Si tratta di Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana e ex giocatore nonché tecnico del Diavolo, insieme a Luka Modric, attuale centrocampista del Milan e capitano della nazionale croata.

Poco prima del match, Ancelotti ha lodato Luka Modric, che ha militato fino alla scorsa stagione nel Real Madrid: “Modric è in grado di occupare qualsiasi ruolo in campo, poiché è un centrocampista versatile. È un centrocampista attuale, uno dei migliori che abbia mai avuto come allenatore, un professionista straordinario con una grande passione per il calcio. Penso che questa sua attitudine gli consenta, a 40 anni, di continuare a giocare come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Modric è un giocatore unico: nel panorama calcistico globale non c’è nessuno come lui”.

E così ancora una volta le qualità di Modric rimangono ben riconosciute ed impresse nel panorama calcistico attuale e futuro. In questo momento il talento croato è uno dei giocatori più longevi d’Europa e il Milan punta a prendersi cura del suo campione indiscutibile. La gara con la Croazia potrebbe vederlo titolare sebbene i suoi impegni sono “tenuti d’occhio”. Al rientro dalla sosta nazionale ci sarà la gara tra Napoli e Milan. Un cruci via che ci potrebbe indicare quale sarà l’ultima squadra a rincorrere l’Inter per lotta dello Scudetto. Diverso è il quadro sulla lotta per arrivare in Champions League. La Roma affronterà proprio l’Inter e comunque vada anche la Juventus vuole la sua parte. Ogni scenario potrebbe portare con sé delle emozioni uniche che vivremo solo al termine della sosta.