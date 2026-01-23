Milan, Capello elogia Fullkrug: “Sa sfruttare…”

Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si complimento con il lavoro che sta svolgendo Niclas Fullkrug

Il grande incontro tra Roma e Milan renderà vivace e interessante il 22° turno del campionato di Serie A Enilive di questa domenica. Le due partite si svolgeranno una dopo l’altra e saranno fondamentali per il cammino di tutte e quattro le squadre coinvolte. Fabio Capello, un famoso ex giocatore di entrambe le squadre e allenatore di successo con il Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per condividere la sua opinione sulla sfida di domenica sera.

L’ex allenatore Fabio Capello ha espresso il suo parere riguardo al nuovo attaccante tedesco del Milan, Niclas Fullkrug. L’attaccante ha sorpreso con le sue abilità tecniche e il suo atteggiamento nelle prime apparizioni con la squadra. “È un vero numero nove, capace di sfruttare ogni minima distrazione della difesa, come ha fatto in occasione del gol. Tuttavia, è stato ancora Rabiot a dare la carica, salendo di livello nel secondo tempo. “