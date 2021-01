Ecco gli impegni del Milan di gennaio

MILANO – Il sito del Milan, acmilan.com, ha fatto il punto degli impegni dei rossoneri per il mese di gennaio. Ecco il comunicato per il Milan e il Milan Femminile. GENNAIO, IL 2021 INIZIA SUBITO FORTE Tanti impegni ravvicinati per i rossoneri tra Serie A e Coppa Italia. In campo anche le rossonere

Nuovo mese e nuovo anno per i rossoneri, che nel 2021 proveranno a ripetersi sui livelli di un gran 2020. Un discorso che vale tanto per la formazione di Mister Pioli quanto per quella di Mister Ganz. Gli impegni nel mese di gennaio saranno tanti, li elenchiamo di seguito. SERIE A

Sarà un mese di gennaio particolarmente fitto di impegni in campionato: i rossoneri apriranno il 2021 al Vigorito di Benevento contro la formazione di Filippo Inzaghi, prima di affrontare a stretto giro di posta Juventus (infrasettimanale del 6 gennaio), Torino, Cagliari, Atalanta e Bologna. Questo il dettaglio degli impegni del Milan in campionato: Benevento-Milan : domenica 3 gennaio, ore 18.00, stadio Ciro Vigorito – 15° giornata

: domenica 3 gennaio, ore 18.00, stadio Ciro Vigorito – 15° giornata Milan-Juventus : mercoledì 6 gennaio, ore 20.45, San Siro – 16° giornata

: mercoledì 6 gennaio, ore 20.45, San Siro – 16° giornata Milan-Torino : sabato 9 gennaio, ore 20.45, San Siro – 17° giornata

: sabato 9 gennaio, ore 20.45, San Siro – 17° giornata Cagliari-Milan: lunedì 18 gennaio, ore 20.45, Sardegna Arena – 18° giornata

lunedì 18 gennaio, ore 20.45, Sardegna Arena – 18° giornata Milan-Atalanta: sabato 23 gennaio, ore 18.00, San Siro – 19° giornata

sabato 23 gennaio, ore 18.00, San Siro – 19° giornata Bologna-Milan: sabato 30 gennaio, ore 15.00, stadio Renato Dall’Ara – 20° giornata COPPA ITALIA

A pochi giorni di distanza dal faccia a faccia in campionato (sabato 9 gennaio), Milan e Torino si ritrovano di fronte in Coppa Italia. A San Siro si giocano gli Ottavi di Finale tra rossoneri e granata: chi passa troverà al turno successivo la vincente della sfida tra Juventus e Fiorentina. Milan-Torino: martedì 12 gennaio, ore 20.45, San Siro – Ottavi di finale (eventuali Quarti di finale il 27 gennaio

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Le rossonere torneranno in campo il prossimo 6 gennaio: allo Stadio Comunale di Chiavari, contro la Fiorentina, la formazione di Maurizio Ganz disputerà la Semifinale di Supercoppa Italiana, alle ore 18.00. In caso di vittoria, la Finale è in programma sempre a Chiavari il 10 gennaio alle 12.30 contro una tra Juventus e Roma. La ripresa del campionato è invece fissata per il 16 gennaio, quando il Milan è atteso dalla trasferta con l’Hellas Verona (ore 12.30) che chiuderà il girone d’andata. Domenica 24 gennaio, invece, via al girone di ritorno con Florentia-Milan. Nel fine settimana successivo, 30/31 gennaio, tornerà la Coppa Italia con i Quarti di Finale: per le rossonere, avversaria, data e orario sono ancora tutti da stabilire.

Fiorentina-Milan : mercoledì 6 gennaio, ore 18.00, stadio Comunale di Chiavari – Semifinale Supercoppa Italiana (eventuale Finale domenica 10 gennaio ore 12.30) Hellas Verona-Milan : sabato 16 gennaio, ore 12.30, Sinergy Stadium – 11° giornata Florentia-Milan : domenica 24 gennaio, orario TBD, stadio Santa Lucia – 12° giornata



