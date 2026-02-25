Milan, Indisponibili, diffidati e squalificati: il bollettino

Serve tornare a vincere per non perdere di vista la zona Champions League. Dopo il pareggio contro il Como e la sconfitta contro il Parma, il Milan è chiamato sul campo della Cremonese domenica alle 12:30 per evitare contraccolpi psicologici.
Tra gli squalificati non c’è alcun calciatore. Sulla parte degli indisponibili diversi sono presenti al momento sulla lista. Gabbia sembra rimanere out a causa di un problema muscolare alla coscia, mentre Loftus-Cheek rimarrà out fino ad aprile a causa della frattura ai denti superiori e dell’osso alveolare mascellare.
Infine c’è Gimenez che cerca di rimettere in sesto i problemi alla caviglia ma si dovrà aspettare almeno fino a Marzo per rivederlo in campo. Tra i diffidati ci sono Fofana, Athekame e Saelemaekers.