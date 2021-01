“È nostro, ma può cambiare tutto in un minuto”: Zidane spinge Jovic al Milan?

Jovic al Milan, parla Zidane

MILANO – Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, si è così espresso in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Celta Vigo parlando di Luka Jovic, attaccante dei Galacticos accostato più volte al Milan: “È un giocatore del Real, ma in un minuto può cambiare tutto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui, anche se ha giocato poco”.

Il vice Ibrahimovic

Il vice Ibrahimovic, secondo quanto affermato qualche giorno fa da Maldini, non dovrebbe arrivare. Il condizionale è d’obbligo, anche perché se dovessero presentarsi occasioni interessanti… In questo momento, a tal proposito, sarebbero tre i nomi che il Milan starebbe comunque tenendo d’occhio per rinforzare il suo parco punte centrali: Gianluca Scamacca, ariete del Genoa in prestito dal Sassuolo, Odsonne Edouard, francese in forza al Celtic e Luka Jovic, punta moderna ai margini del Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda Scamacca, Maldini ha avuto contatti con Carnevali, ad del Sassuolo, in occasione della sfida con i neroverdi: il giocatore piace parecchio al Milan, ma la richiesta dei neroverdi è piuttosto importante (circa 25 milioni di euro). Discorso simile per Edouard: il Celtic chiede 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre il club rossonero vorrebbe ammorbidire la richiesta puntando sulla volontà del calciatore.

L'opzione Jovic resta, comunque, la più affascinante. L'idea dei rossoneri, studiata attraverso i recenti contatti tra i dirigenti di via Aldo Rossi e l'agente del serbo, potrebbe essere quella di impostare con il Real Madrid un'operazione alla Brahim Diaz, quindi un prestito secco con la possibilità di parlare successivamente dell'eventuale opzione di acquisto.