È il 31 dicembre, ciao ciao 2020: il Milan è tra i pochi a sorridere

Milan, finisce un ottimo 2020

MILANO – Come ogni 31 dicembre che si rispetti ci si ferma, oggi, per fare un bilancio di ciò che è stato. Il 2020 – chiaramente – è stato un anno difficilissimo per tutta la popolazione mondiale, con il coronavirus che stravolto e straziato le nostre vite. Dal punto di vista sportivo, però, il Milan e i milanisti sono tra i pochi a sorridere. Nessuno, infatti, ha fatto meglio del club di via Aldo Rossi nel 2020. 79 punti in totale e primo posto in questa speciale classifica, davanti alle certamente più attrezzate Inter e Juventus. Il Milan, di fatto, non perde mai: 26 partite di imbattibilità (unica squadra nei top-5 campionati europei imbattuta nel 2020-2021); l’attacco, inoltre, segna almeno due goal a partita da 15 giornate; nelle ultime 36 partite il Milan è stato sconfitto solo dal Lille nei gironi di Europa League 2020-2021 per 0-3.

Con la vittoria sulla Lazio, arrivata per 3 a 2 nella sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato grazie alle reti di Ante Rebic e di Hakan Calhanoglu (su rigore) e suggellata nel finale dal goal decisivo di Theo Hernandez, il Milan si è confermato in testa alla classifica di Serie A. 34 punti conquistati (esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20), frutto di 10 vittorie e 4 pareggi e 0 sconfitte.

Per continuare su questa striscia vincente bisognerà fare altrettanto anche nel 2021. I rossoneri, dunque, sono tornati a Milanello dopo la sosta per le vacanze di Natale martedì 29 dicembre. Ci si è ritrovati per preparare al meglio la sfida contro il Benevento. La partita è prevista per domenica 3 gennaio 2021 allo stadio "Ciro Vigorito" del capoluogo di provincia campano.