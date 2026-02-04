Milan, Montolivo: “La squadra è ancora..” Le parole

L'ex centrocampista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Allegri in ottica del futuro in questo campionato

Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, ha condiviso le sue impressioni a Sky riguardo alla squadra guidata da Max Allegri poco prima dell’incontro con il Bologna: “Il primo obiettivo di Allegri è stato quello di formare un Milan robusto e coeso, in grado di mantenere una buona presenza in campo per 90 minuti, difendendosi in modo efficace. Allegri ha raggiunto questo traguardo, e i dati lo confermano. Tuttavia, dal punto di vista della rosa, il Milan è ancora troppo indietro rispetto all’Inter, soprattutto se si parla di competere con loro”.

“Il Milan appare come una squadra incompleta, adotta un modulo 3-5-2 con due attaccanti, ma nelle posizioni d’attacco schiera calciatori più adatti ad altri schemi. Questo Milan deve sempre un po’ adattarsi agli avversari, è necessario sistemare Leao come punta centrale e Pulisic come seconda punta. Da qui nascono le difficoltà nella realizzazione di gol”.

Montolivo ha successivamente parlato positivamente di Luka Modric: “Il Milan presenta una notevole maturità a centrocampo, in particolare grazie a Modric. La squadra sa interpretare bene i momenti della partita, ma il suo reparto offensivo deve ancora trovare la giusta adattabilità”.