6 squadre, tre posti per la Champions League. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono in lotta e questa giornata sarà decisiva. La Prefettura ha deciso di far disputare tutte le partite Domenica 17 alle ore 12:00 in modo da rispettare la contemporaneità necessaria per un andamento regolare della 37esima giornata.

La classifica attuale

Gli orari dei match

Domenica 17 Maggio

I precedenti tra Genoa e Milan

1. Inter 852. Napoli 703. Juventus 685. Roma 676. Como 657. Atalanta 588. Bologna 529. Lazio 5110. Udinese 5011. Sassuolo 4912. Torino 4413. Parma 4214. Genoa 4115. Fiorentina 3816. Cagliari 3717. Lecce 3218. Cremonese 3119. Verona 2020. Pisa 18Siamo alla vigilia della 37esima giornata di Serie A Enilive, dove molte squadre si giocheranno una parte importante dei loro traguardi stagionali, come il, che affronterà il Genoa di Daniele De Rossi a. Qui di seguito il programma completo.Juventus-Fiorentina, ore 12. 00, Allianz StadiumComo-Parma, ore 12. 00, Stadio SinigagliaPisa-Napoli, ore 12. 00, Cetilar ArenaRoma-Lazio, ore 12. 00, Stadio OlimpicoInter-Verona, ore 15. 00, Stadio San SiroAtalanta-Bologna, ore 18. 00, Gewiss StadiumSassuolo-Lecce, ore 20. 45, Mapei StadiumUdinese-Cremonese, ore 20. 45, BluEnergy StadiumCagliari-Torino, ore 20. 45, Unipol Domus ArenaQuesto fine settimana, o al più tardi lunedì sera, ilsarà in trasferta aper la sfida che rappresenta la 37a giornata della Serie A. Un incontro cruciale pere la sua squadra, che dovranno concentrare tutte le energie e ignorare le polemiche recenti per tentare di conquistare a tutti i costi i tre punti, in modo da gestire il proprio destino nell’ultima partita contro ilriguardo alla qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito gli ultimi incontri tra il grifone e i rossoneri allo stadio

07/12/2014 Genoa-Milan 1-0

27/09/2015 Genoa-Milan 1-0

25/10/2016 Genoa-Milan 3-0

11/03/2018 Genoa-Milan 0-1

21/01/2019 Genoa-Milan 0-2

05/10/2019 Genoa-Milan 1-2

16/12/2020 Genoa-Milan 2-2

01/12/2021 Genoa-Milan 0-3

07/10/2023 Genoa-Milan 0-1

05/05/2025 Genoa-Milan 1-2

Gol realizzati: 12 - Gol subiti: 9

Vittorie: 6 - Pareggi: 1 - Sconfitte: 3