La classifica parla chiaro: servono almeno 4 punti in due partite vincendo quella contro il Genoa per entrare in Champions League
Leao-Milan, addio in estate?
6 squadre, tre posti per la Champions League. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono in lotta e questa giornata sarà decisiva. La Prefettura ha deciso di far disputare tutte le partite Domenica 17 alle ore 12:00 in modo da rispettare la contemporaneità necessaria per un andamento regolare della 37esima giornata.
La classifica attuale1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 684. Milan 675. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Bologna 52
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Verona 20
20. Pisa 18
Gli orari dei matchSiamo alla vigilia della 37esima giornata di Serie A Enilive, dove molte squadre si giocheranno una parte importante dei loro traguardi stagionali, come il Milan, che affronterà il Genoa di Daniele De Rossi a Genova. Qui di seguito il programma completo.
Domenica 17 MaggioJuventus-Fiorentina, ore 12. 00, Allianz Stadium
Como-Parma, ore 12. 00, Stadio SinigagliaGENOA-MILAN, ORE 12. 00, STADIO LUIGI FERRARISPisa-Napoli, ore 12. 00, Cetilar Arena
Roma-Lazio, ore 12. 00, Stadio Olimpico
Inter-Verona, ore 15. 00, Stadio San Siro
Atalanta-Bologna, ore 18. 00, Gewiss Stadium
Sassuolo-Lecce, ore 20. 45, Mapei Stadium
Udinese-Cremonese, ore 20. 45, BluEnergy Stadium
Cagliari-Torino, ore 20. 45, Unipol Domus Arena
I precedenti tra Genoa e MilanQuesto fine settimana, o al più tardi lunedì sera, il Milan sarà in trasferta a Genova per la sfida che rappresenta la 37a giornata della Serie A. Un incontro cruciale per Allegri e la sua squadra, che dovranno concentrare tutte le energie e ignorare le polemiche recenti per tentare di conquistare a tutti i costi i tre punti, in modo da gestire il proprio destino nell’ultima partita contro il Cagliari riguardo alla qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito gli ultimi incontri tra il grifone e i rossoneri allo stadio Marassi.
07/12/2014 Genoa-Milan 1-0
27/09/2015 Genoa-Milan 1-0
25/10/2016 Genoa-Milan 3-0
11/03/2018 Genoa-Milan 0-1
21/01/2019 Genoa-Milan 0-2
05/10/2019 Genoa-Milan 1-2
16/12/2020 Genoa-Milan 2-2
01/12/2021 Genoa-Milan 0-3
07/10/2023 Genoa-Milan 0-1
05/05/2025 Genoa-Milan 1-2
Gol realizzati: 12 - Gol subiti: 9
Vittorie: 6 - Pareggi: 1 - Sconfitte: 3
© RIPRODUZIONE RISERVATA