Milan, Domani la ripresa degli allenamenti: il punto

Dopo due giorni di pausa concessi da Allegri dopo il trionfo di domenica contro il Lecce, la squadra è pronta a riprendere gli allenamenti a Milanello in vista dell’incontro di domenica sera contro la Roma all’Olimpico. L’incontro è fissato per domani mattina presso il centro sportivo di Carnago.
Così il Milan con calma inizierà a preparare la gara contro i capitolini che saranno impegnati contro lo Stoccarda in Europa League Giovedì. Allegri sa perfettamente che non si può approfittare di questo vantaggio dal momento che lo stadio l’Olimpico è uno dei palchi più difficili da calcare.
Servirà l’apporto di tutti dal momento che l’Inter affronterà in casa il Pisa mentre il Napoli affronterà la Juventus a Torino. Il turno gravoso è sulle spalle del Milan chiamato come sempre al massimo risultato.