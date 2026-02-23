Milan, Risveglio doloroso: Addio Scudetto?

Domenica davvero triste per il Milan, che subisce una sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Parma e osserva l’Inter allungare a +10 in classifica. Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, titola: “Milan, un dono all’Inter”. Una sconfitta inaspettata avvantaggia i ragazzi di Christian Chivu.
In aggiunta: “Dopo 24 partite si interrompe la striscia positiva di Allegri, ieri espulso. Pallone colpito da Leao. Loftus-Cheek, frattura alla mascella. Troilo-gol, terza vittoria consecutiva per questa”. Si conclude la serie di imbattibilità per il Diavolo, sfortunato e svantaggiato contro i ducali. Adesso l’Inter è a +10.