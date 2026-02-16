Milan, Pellegatti: “Non dissipiamo energie…” Le parole

Troppe sono le polemiche per quanto accaduto in Inter-Juventus e Carlo Pellegatti ha sottolineato i doveri del Milan

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso della situazione in classifica al termine di questa giornata, affermando di non voler affrontare gli episodi arbitrali delle altre partite. Ecco cosa ha detto:

“Il Milan ha guadagnato 3 punti sulla Juventus, attualmente al quinto posto, e 2 punti su Napoli e Roma, che hanno pareggiato. C’è stato un progresso per quanto riguarda l’obiettivo del Milan di inserirsi tra le prime 4, ma per quanto concerne il campionato non è stata una giornata favorevole, poiché il Milan non ha recuperato punti sull’Inter”.

“Non mi sono soffermato sugli episodi arbitrali perché so che Massimiliano Allegri punta a mantenere la massima concentrazione sulla sfida contro il Como, per rimanere vicino all’Inter e soprattutto evitare distrazioni relative a ciò che accade con le altre squadre. Non bisogna dissipare energie, questo è ciò che desiderano Massimiliano Allegri e Igli Tare. “