Nulla appare certo nello scenario rossonero nelle ultime 72 ore. Dopo i max esoneri l'uragano di incertezze è ancora molto vertiginoso. Il Milan è attualmente scoperto in tante parti e c'è una squadra da rifare con un mercato alle porte. Dopo aver avviato i contatti per Iraola così da avere un post Allegri, la dirigenza rossonera sta muovendo ulteriori passi per l'area dirigenziale. Come nuovo direttore sportivo piace il nome di Viktor Behzani. Attualmente è sotto contratto con il Tolosa e non sono state mosse offerte ufficiali bensì note di gradimento.

Perché proprio Viktor Behzani?

La risposta è semplice se si guardano i dati del Tolosa. La squadra francese fa parte del fondo RedBird ossia di Gerry Cardinale pertanto risulta più che comprensibile che il propietario americano stia cercando volti a lui familiari e dalla veloce acquisizione.

Andoni Iraola

In un video caricato sul suo canale YouTube,ha espresso le sue riflessioni riguardo ai cambiamenti in casa Milan e all'interesse del club percome possibile successore di Max Allegri: "Un segmento della storia del Milan è crollato dopo le significative decisioni di Cardinale: la partenza di Allegri e, in particolare, il saluto a gran parte della dirigenza con le uscite di Furlani, Tare e Moncada. La scelta di Cardinale, con Ibrahimovic al suo fianco, è stata decisamente audace. Per il futuro della panchina, si fa largo il nome di Andoni Iraola: è un tecnico di cui si parla, lo spagnolo ha lasciato il Bournemouth che ha ingaggiato Marco Rose come suo successore. Iraola ha svolto un lavoro eccezionale al Bournemouth, dimostrandosi uno dei migliori allenatori in Inghilterra negli ultimi anni per quanto riguarda la qualità e la proposta di gioco, riuscendo a mantenere le prestazioni anche dopo le cessioni. Il Bournemouth gli ha venduto i giocatori di maggiore valore in ogni sessione di mercato, ma questo non ha rappresentato un ostacolo per Iraola, che ha sempre saputo ripartire e ristrutturare, riuscendo addirittura a portare il Bournemouth in Europa. In breve, ha realizzato un'impresa straordinaria, attirando l'interesse di diverse squadre".

"È stato nella lista dei desideri del Manchester United, che ha poi optato per continuare con Carrick, e suscita interesse anche da parte del Liverpool, che però procederà con Slot. Era vicino al Tottenham, ma il Bournemouth non ha voluto lasciarlo andare, mentre è stata anche considerata un'opzione dal Chelsea. Iraola ha attualmente due proposte, una dal Bayer Leverkusen e una dal Crystal Palace. Il Palace lo vede come l'allenatore ideale per continuare a competere in Europa, mentre i club tedeschi lo stanno inseguendo da settimane, ma Iraola ha scelto di aspettare per valutare la possibilità che possano arrivare altre offerte. "

Antonio Cassano, ex calciatore e commentatore, ha parlato a Viva el Futbol riguardo ad Andoni Iraola, il tecnico basco accostato al Milan: "Iraola rappresenta qualcosa di eccezionale e straordinario. Se il Milan, che è un club di enorme importanza, sta pensando di assumerlo, significa che ha una visione particolare del calcio e ancora l'obiettivo di dominare il panorama mondiale. Se avessi il compito di consigliare il Milan su Iraola, direi di agire immediatamente. Tuttavia, se dovessi dare un consiglio a Iraola riguardo un eventuale trasferimento in Italia, gli direi di riflettere, poiché in questo paese ci sono certi aspetti difficili. Ma lui è un Basco, discepolo di Bielsa, e ha un grande coraggio. Se decidesse di venire, sarei davvero felice, e per il Milan una tale scelta equivarrebbe a un vantaggio del 50% già acquisito".