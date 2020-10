Diogo Dalot al Milan, Pioli può schierarlo sia a destra che a sinistra

Diogo Dalot al Milan, il ruolo

MILANO – Diogo Dalot arriverà in prestito secco dal Manchester United, con possibilità, eventualmente, di trattare il suo riscatto nel corso della stagione. Classe 1999, è uno dei migliori talenti nel suo ruolo, ma in Premier League non è ancora riuscito ad esprimere il suo valore.

Nei piani di Pioli sarà il terzino destro titolare, con possibilità di alternarsi a sinistra con Theo Hernandez. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre grandissime novità di mercato in casa rossonera. Maldini è scatenato e chiude col botto: altri tre regali in arrivo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA