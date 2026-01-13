Milan, Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino

I rossoneri si preparano ad affrontare la gara infrasettimanale per il recupero di campionato contro il Como

Allegri non vuole perdere tempo. Serve una nuova vittoria per sanare il recupero che sarà contro il Como di mister Fabregas. Al Sinigaglia non sarà semplice affermarsi e proprio per questo il tecnico livornese vuole prendere visione di chi sarà disponibile. Ecco il bollettino del Milan.

Tra gli squalificati non c’è nessun calciatore dal momento che Tomori ha già scontato la “pena sportiva” nello scorso turno. Per quanto riguarda gli indisponibili due sono i nomi. Il primo è quello di Gimenez. L’attaccante ha continui problemi alla caviglia e sarà fuori fino alla fine di Marzo. Anche Leao è sotto osservazione per di alcuni fastidi (forse pubalgia)

Tra i diffidati non appare alcun nome. Tratto questo quadro, Allegri avrà a disposizione tutta la squadra e a Como è vietato sbagliare. La Champions e la lotta scudetto devono essere portate avanti con tutte le energie mentali.