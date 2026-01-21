Milan, Squalificati, Indisponibili e diffidati: il bollettino

Oggi la ripresa degli allenamenti: Allegri inizia ad esaminare i convocabili per la sfida contro la Roma all'Olimpico

Domenica avrà luogo la gara tra Roma e Milan valida per la 22esima giornata di campionato. Entrambe le formazioni si giocano un posto in Champions League. Gasperini vuole addentrarsi tra le prime tre e Allegri non vuole perdere la lotta per la vetta. Ecco il bollettino rossonero.

Tra gli squalificati non vi è alcun nome. La situazione cambia per quanto riguarda gli indisponibili. Sicuramente non ci sarà Gimenez che rientrerà a fine Marzo. Ci sono altri due top in dubbio: Saelemakers sembra ave rimediato un risentimento muscolare all’adduttore. L’ipotesi è che non partirà dal primo minuto ma verrà convocato così come Pavlovic.

La contusione alla testa con annessi punti potrebbero non far partire il centrale dal primo minuto. Tra i diffidati c’è soltanto Fofana.