Dida su Maignan: “Ha ancora molto da dare al Milan”

Nelson Dida parla di Mike Maignan e della stagione del Milan a la Repubblica: "Il Milan ha dimostrato contro le grandi di essere forte".

Intervistato da La Repubblica, l’ex portiere rossonero Nelson Dida ha parlato dell’attuale estremo difensore titolare del Milan Mike Maignan e ha commentato anche il percorso dei rossoneri in stagione, con uno sguardo alla lotta scudetto ancora aperta con l’Inter. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Dida

Su Mike Maignan:

“Da quando è arrivato al Milan è nata un’amicizia. Mike è una bravissima persona. È un calciatore sempre concentrato, con un’incredibile voglia di vincere. Quest’anno sta facendo benissimo, si è rimesso in forma. Sono sicuro che ha ancora molto da dare al Milan”.

Se Maignan è tra i migliori portieri d’Europa:

“Sì, anche per la sua costanza. Poi metto Donnarumma. Un altro che mi piace è Raya dell’Arsenal”.

Sulla corsa scudetto in Serie A:

“Penso che l’Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite con l’obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare e tutto può succedere. Il distacco è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Il Milan ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all’altezza, come successo con l’Inter due volte. Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta”.

Su cosa sia cambiato nel Milan rispetto allo scorso anno:

“Non voglio fare il nome di un solo calciatore. È il gioco di squadra che fa la differenza. Ognuno cerca di aiutare l’altro. Il sistema è cambiato quest’anno, tutti provano a fare qualcosa in più. Vanno oltre, sia in difesa sia in attacco”.