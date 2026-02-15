Milan, Amelia: “Scudetto? Vi dico che… ” Le parole

L'x portiere del Milan ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni sulle possibilità del Milan in campionato

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è apparso in diretta su Sportitalia come ospite. Riguardo al Milan, ha dichiarato: “A mio avviso, questo Milan ha davvero la possibilità di contendere per il titolo. La filosofia dell’allenatore e dell’intero team è sempre quella di mirare in alto. È naturale che, in questo momento, Allegri, dato che siamo a febbraio, parli di puntare alla Champions, che è la priorità. Tuttavia, la squadra è presente in lotta. È vero che l’Inter sta vivendo un campionato a sé, ma se guardo a un dato rilevante, il Milan ha perso dodici punti contro sei avversari nella parte alta della classifica: se avesse ottenuto qualche risultato in più, sarebbe alla pari con l’Inter. “

Marco Amelia continua la sua analisi sul Milan: “Il Milan ha le potenzialità per competere e nelle sfide dirette ha sempre ottenuto buone prestazioni. Se riesce a mantenere, come afferma Allegri, una certa vicinanza all’Inter a marzo, ritengo che da quel punto in poi potrà davvero competere, perché ha le capacità necessarie, ha una squadra all’altezza. Inoltre, possiede una mentalità adatta per affrontare questa sfida, ed è questo l’aspetto più cruciale. “