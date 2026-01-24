Mercato Milan – Offerta per il Diavolo dalla Premier League!

Nelle ultime ore un giocatore sarebbe stato offerto come possibilità per il Milan: si tratta di un difensore

Radu Dragusin, difensore romeno che recentemente sembrava diretto verso la Roma e che avrebbe dovuto fare il suo esordio all’Olimpico in giallo-rosso domani contro il Milan. Questa ipotesi è ora sfumata non solo a causa dei tempi. L’ex giocatore di Genoa e Juventus, fra le altre, è finito nel mirino. . . dei rossoneri.

Ad oggi, 24 gennaio, il Milan continua a cercare un difensore fisico e affidabile per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Dragusin sarebbe un’opzione perfetta per il modulo 3-5-2 del tecnico livornese, che lo conosce dai tempi dell’accademia della Juventus e ha attentamente seguito la sua evoluzione tra Genoa e Tottenham.

Anche Igli Tare apprezza molto il classe 2002, e nei giorni scorsi ha iniziato i primi contatti preliminari con gli agenti del giovane dopo che questi è stato proposto a Casa Milan. Il costo richiesto dagli Spurs per il trasferimento del difensore romeno si attesta attorno ai 25 milioni di euro, una cifra considerata significativa ma non impossibile da gestire.

Il Milan tenterà di giocare la carta del prestito con opzione di riscatto negli ultimi giorni di calciomercato, sperando in un’apertura dell’ultimo minuto da parte del club londinese, visto anche il ruolo marginale di Dragusin nel progetto di Thomas Frank. Inoltre, fonti di Tuttosport segnalano che rimane sempre presente il nome di Federico Gatti, altro interesse di Allegri, ma la Juventus attualmente non considera soluzioni alternative. Per questo, oggi più che mai, Dragusin potrebbe essere una scelta adatta per il Milan.