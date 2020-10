Di Stefano: “Pioli ha provato Maldini da attaccante”

MILANO – “La prima punta dovrebbe essere Colombo, ma attenzione non solo a Leao, ma anche a Daniel Maldini, che è stato provato da Pioli come prima punta negli scorsi giorni“. Queste le parole di Peppe Di Stefano a Sky Sport in merito alle scelte di Stefano Pioli in vista del match di questa sera contro il Rio Ave. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra grossa novità di mercato in casa rossonera. Domani può essere il giorno decisivo, Gianluca Di Marzio è sicuro: “Nuova offerta in arrivo, è lui il prescelto!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA