Milan, Pellegatti sul rinnovo di Pulisic: il punto

L'attaccante americano dovrà affrontare la questione del rinnovo e Carlo Pellegatti spiega come potrebbe avvenire

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha intervistato Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, il quale ha discusso la questione del rinnovo di Christian Pulisic:

“Attualmente, ci troviamo di fronte a una situazione di impasse che si protrae da un po’ di tempo. Curiosamente, la negoziazione per Maignan, che si era arenata all’incirca in questo periodo lo scorso anno, non era in stallo da un anno intero. Riguardo a Pulisic, ho espresso le mie opinioni già da oltre un anno. Questa situazione va affrontata seriamente. Va detto che fino a poco tempo fa, considerando le prestazioni, se fossi l’agente del giocatore, chiederei lo stesso compenso di Leao e Maignan, mentre l’offerta iniziale era leggermente inferiore”.

“Bisogna quindi capire se questo stallo è dovuto al giocatore o alla società. C’era una proposta concreta, si parlava di 5 milioni, e il giocatore era favorevole, ma senza una firma, non significa nulla. Pulisic ha anche un ruolo diverso rispetto a Maignan, quindi è importante capire se qualcuno stia cercando di approfittarsi di questa situazione di stallo”.