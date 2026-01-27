Milan, Quale sarà il ruolo di Elliot? L’analisi di Luca Pagni

I movimenti attorno alla dirigenza del Milan sono tanti ma il fondo Elliot sembra non uscire di scena completamente

Luca Pagni, reporter di Repubblica, ha condiviso la sua opinione riguardo al futuro di Elliott nel Milan: “Cardinale, per motivi legati alle sue finanze, ha scelto di non versare l’intero importo in contanti al fondo Elliott, ma ha preso in prestito denaro proprio da Elliott, pagando tassi d’interesse molto alti, intorno al 10%. Dopo poco più di due anni, ha scelto di estinguere il prestito per attivarne uno nuovo, poiché è più vantaggioso per lui. Quella somma che Elliott gli aveva prestato per acquisire il Milan, probabilmente verrà dirottata sul progetto dello stadio, coinvolgendo quindi anche Elliott. Le trattative sono in fase di sviluppo, ma queste sono le informazioni che emergono. Elliott si ritira dalla gestione sportiva, e questo è un aspetto importante. Tuttavia, rimane coinvolta nella questione stadio, che rappresenta una situazione diversa. Adesso che il comune ha dato l’approvazione, si tratta di un’opportunità certa. “

Il tempo stimato

Riguardo agli sviluppi societari del Milan, Comvest per Elliott: il rifinanziamento è questione di giorni. Si prevede che sia un affare di pochi giorni, forse una settimana, dopodiché Manulife Comvest, una piattaforma di credito privato con sede principale a Toronto (Canada), sostituirà Elliott come finanziatore, e RedBird potrà così saldare il debito contratto tramite il vendor loan nel 2022, che oggi, con gli interessi, supera i 550 milioni di euro.

Ma che cos’è Manulife Comvest? È una piattaforma di credito privato creata attraverso l’integrazione tra Manulife Investment Management, un grande attore canadese nella gestione patrimoniale, e Comvest Credit Partners, un’azienda statunitense operativa da oltre 25 anni nel finanziamento diretto alle medie imprese. Manulife è una realtà internazionale attiva in Nord America, Asia ed Europa, con centinaia di miliardi di dollari gestiti tra assicurazioni e gestione patrimoniale. Comvest, da parte sua, ha costruito nel tempo una solida reputazione nel mercato del credito privato statunitense; dalla loro fusione è nata una piattaforma che attualmente gestisce circa 18 miliardi di dollari in beni.