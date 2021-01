Di Gennaro: “Scudetto? Il Milan resta favorito, ma occhio all’Atalanta…”

ANTONIO DI GENNARO SI E’ ESPRESSO SULLA LOTTA SCUDETTO IN SERIE A

MILANO – La vittoria ottenuta dall’Atalanta ai danni del Milan ha permesso anche alla Dea di tornare in corsa per lo Scudetto. I punti di distacco dal primo posto rimangono sette, ma la prova di forza fornita dimostra che gli uomini di Gian Piero Gasperini potrebbero dare filo da torcere sino alla fine del campionato nella lotta per il titolo. In un’intervista rilasciata sulle frequenze di TMW Radio, ne ha parlato Antonio Di Gennaro, ex calciatore oggi commentatore televisivo: “In Italia l’unica squadra che può totalmente dominare una partita è l’Atalanta. Contro il Milan ha avuto il dominio del gioco praticamente per novanta minuti. Quando trovi un’Atalanta così in forma è impossibile batterla. Per me può giocarsi lo Scudetto fino in fondo. Il Milan rimane favorito, anche per l’ottimo mercato fatto in questo mese di gennaio, ma l’Atalanta è una certezza del nostro campionato ormai da diverso tempo. Domani per il Milan ci sarà una verifica molto importante che è il derby di Coppa Italia, ma ovviamente lo sarà anche per l’Inter. Già domani si potrà avere un’idea di come la squadra di Pioli abbia assorbito la sconfitta di sabato”.

SULLA JUVENTUS – "Nelle ultime partite è stato sistemato qualcosina, soprattutto a metà campo. Si è visto un centrocampo diverso anche in Supercoppa Italia contro il Napoli. McKennie sta sorprendendo per i suoi movimenti e inserimenti. Arthur detta i tempi meglio di tutti e gioca bene con Bentancur accanto. Credo che questo sia il centrocampo che dà più garanzie ad Andrea Pirlo. Per il futuro, però, credo che andrà comunque rinforzato".